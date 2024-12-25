MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MARMARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

24/12/2024

Sayı : 2013/3 Ort. Gid. Satış

-İİK 128 Mad. Göre Kıymet Takdiri Raporunun İlanen Tebliği-

Satış İsteyen : Deniz BAYKAL

Derya BAYKAL

Hissedar : Raziye AÇIL RİZZOT.C:34627641384, Sivas ili, Sivas Merkez, Çayyurtnüf. Kayıtlı Fethullah kızı 1980 d.lu

Değer Konulan Taşınmazın Tapu Kaydı: Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Deniz Mahallesi 2815 parsel sayılı taşınmaz,

Bilirkişi Raporu Tarihi ve Konulan Değer: Satış Memurluğumuzun 2013/3 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında satışa konu Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Deniz Mahallesi 2815 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 18/09/2024 tarihli bilirkişi raporunda 1.209.394,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

Hissedar Raziye AÇIL RİZZO'nun tebligata yarar adresi tespit edilmediğinden kıymet takdiri raporunun 7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kanuni süreye 15 gün ilavesi suretiyle kıymet takdir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde kıymet takdir raporuna bir itirazınız varsa ilgili sulh hukuk mahkemesine itiraz edebileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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