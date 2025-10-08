MARMARA EREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MARMARAEREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/169 Esas

DAVALI : 19859467728 TCK nolu BİLAL GÜRELİ

Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Dereağzı Mahallesi, Çataltepe Radar mevkii, Arsa vasıflı, 168.10 m2 yüzölçümlü, eski 8990 ( yeni 759 ada 14 parsel nolu taşınmazın Tamamı Elbirliği Mülkiyeti halinde 0.14 m2 si Bilal GÜRELİ ' ye, gerek yüzölçümü, yola cephe durumu, gerekse hissedar sayısı ve hisse oranları itibarı ile, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15.ve 16. Maddesine göre, ivaz ilavesi ile de olsa ifrazen taksiminin mümkün olamayacağı, ortaklığın satış yolu ile giderilebileceği dava konusu taşınmazın dava tarihi olan 15.04.2024 tarihi itibarı ile toplam değerinin 1.344.880,00 TL olabileceğine dair ;

BİLİRKİŞİ RAPORUNA HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE İTİRAZ ETMEDİĞİNİZ TAKTİRDE bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,

İş bu ilanen tebligatın Tebligat Kanununun 31.Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrası için tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi.

