MARMARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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MARMARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/90 Esas

KARAR NO : 2022/130

Mahkememizde açılan Geçit Hakkı davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

"A)1- Asıl dava dosya açısından açılan davanın KABULÜ İLE,

2- 25/06/2021 tarihli bilirkişi raporunda ve eki krokisinde 2. İhtimal olarak gösterilen davaya konu davacının maliki olduğu Marmara İlçesi Gündoğdu köyü, Keltepe Mevkiinde kayıtlı 148 Ada 245 Parsel sayılı taşınmaz lehine aynı yerde kain müteveffa Cemal Honuz mirasçısı dahili davalılara ve müteveffa Mahmut Honuz mirasçısı dahili davalılara ait 148 ada 242 parsel ve davalı Recep Masatlı'ya ait 148 Ada 244 parseller üzerinde GEÇİT HAKKI KURULMASINA,

3- Mahkeme veznesine depo edilen geçit hakkı bedelinin karar kesinleştiğinde 6.452,00 TL'nin müteveffa Cemal Honuz mirasçısı dahili davalılara ve müteveffa Mahmut Honuz mirasçısı dahili davalılara, 2.626,00 TL'nin diğer davalı Recep Masatlı'ya ödenmesine,

4- 25/06/2021 tarihli bilirkişi raporunun ve eki krokisinin kararın eki sayılmasına,

5- Tapu sicilinin beyanlar hanesine bu konuda şerh verilmesi için karardan bir suretinin ilgili kuruma gönderilmesine.

6- Alınması gereken 620,11 TL harçtan asıl ve birleşen davalarda peşin alınan toplam 155,02 TL harcın mahsubu ile bakiye 465,098 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

7- Davanın niteliği gereği yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davacı lehine vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,

8- HMK'nın 333. maddesi gereğince, dava açılırken davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilen gider avansından kullanılmayan kısmının kararın kesinleşmesi ile birlikte davacıya iadesine,

B)1- Davacının mahkememizin 2015/108 esas sayılı sırasında kayıtlı iken dosyamız ile birleşen davalılar Mehmet DERVİŞOĞLU, Yılmaz ŞENOL, Aziz Tezcan ŞENOL, Kadir ŞENOL, Azize GÜNEYSU, Ahmet Vehbi ŞENOL ve Çiğdem KAYA hakkında açtığı davanın REDDİNE,

2- Başlangıçta peşin alınan 85,39 TL harçtan alınması gerekli 80,70 TL karar ve ilam harcın mahsubu ile 4,69 TL harcın karar kesinleştiğinde, talep halinde davacıya iadesine,

C) 1- Davacının, mahkememizin 2013/11 Esas sayılı sırasında kayıtlı iken dosyamız ile birleşen davalı Maliye Hazinesi adına açtığı davanın REDDİNE,

2- Başlangıçta peşin alınan 85,40 TL harçtan alınması gerekli 80,70 TL karar ve ilam harcın mahsubu ile 4,70 TL harcın karar kesinleştiğinde, talep halinde davacıya iadesine,

3- Davalı Maliye Hazinesi kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesap edilen 6.452,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Maliye Hazinesine ödenmesine" karar verilmiş olup;

Davalı Mehmet Dervişoğlu'na tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından, gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın davalı Mehmet Dervişoğlu'na tebliğ yerine geçmek üzere gerekçeli karara karşı 2 haftalık süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu hususunun ihtarı ile istinaf dilekçesi sunabileceğinin kendisine İHTAR OLUNDUĞU İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02201832