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MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 00:00

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

05/11/2024

Sayı : 2023/924 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen MUKADDER AKCAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 

GAİP
TC KİMLİK NO : 14729727100
ADI SOYADI : MUKADDER AKCAN
BABA ADI : ABDÜLKADİR
ANA ADI : BELKİZA
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1972
DOĞUM YERİ : BUDAKLI
İKAMETGAH ADRESİ :

 

#ilangovtr Basın no ILN02117098