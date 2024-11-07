MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
05/11/2024
Sayı : 2023/924 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen MUKADDER AKCAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 14729727100
ADI SOYADI : MUKADDER AKCAN
BABA ADI : ABDÜLKADİR
ANA ADI : BELKİZA
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1972
DOĞUM YERİ : BUDAKLI
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN02117098