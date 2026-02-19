MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 11 adet taşınmaz karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif (artırma) Usulüyle ayrı ayrı ihale ile satılacaktır.



SIRA

NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZ

ÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR

DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ 1 MARDİN ARTUKLU NUR 866 70 1040,01 m² Arsa Konut Alanı 4.180.840,20 TL 125.425,21 TL 03.03.2026 09.00 2 MARDİN ARTUKLU NUR 866 71 1054,44 m² Arsa Konut Alanı 4.238.848,80 TL 127.165,46 TL 03.03.2026 09.30 3 MARDİN ARTUKLU NUR 866 72 1039,19 m² Arsa Konut Alanı 4.177.543,80 TL 125.326,31 TL 03.03.2026 10.00 4 MARDİN ARTUKLU NUR 866 73 1045,52 m² Arsa Konut Alanı 4.202.990,40 TL 126.089,71 TL 03.03.2026 10.30 5 MARDİN ARTUKLU NUR 866 74 1062,65 m² Arsa Konut Alanı 4.271.853,00 TL 128.155,59 TL 03.03.2026 11.00 6 MARDİN ARTUKLU NUR 866 75 1428,45 m² Arsa Konut Alanı 5.742.369,00 TL 172.271,07 TL 03.03.2026 11.30 7 MARDİN ARTUKLU NUR 866 76 3500,02 m² Arsa Konut Alanı 14.070.080,40 TL 422.102,41 TL 03.03.2026 13.30 8 MARDİN ARTUKLU NUR 866 77 3200,00 m² Arsa Konut Alanı 12.864.000,00TL 385.920,00 TL 03.03.2026 14.00 9 MARDİN ARTUKLU NUR 866 78 3200,00 m² Arsa Konut Alanı 12.864.000,00 TL 385.920,00 TL 03.03.2026 14.30 10 MARDİN ARTUKLU NUR 866 68 2216,80 m² Arsa Konut Alanı 10.250.483,20 TL 307.514,50 TL 03.03.2026 15.00 11 MARDİN ARTUKLU NUR 2232 1 4105,00 m² Arsa Konut Alanı 8.210.000,00 TL 246.300,00 TL 03.03.2026 15.30

İhale Yeri: Mardin ili, Artuklu ilçesi, İstasyon mahallesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonu.

İsteklilerden aranılan belgeler:

1) Türkiye’de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi/ Ticaret Sicili Gazetesi),1) Türkiye’de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi/ Ticaret Sicili Gazetesi),

2) Tebligat için adres beyanı,

3) Gerçek kişilerde kimlik fotokopisi,

4) Vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

5) İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklardan her biri gerçek veya tüzel kişi olma ilgisine göre 1,2,3,4,5,7 maddede belirtilen belgeleri verecektir.

7) Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

8) İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont, (2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)

9) İdare Hesabına ihale şartnamesi ve ekleri ücretinin yatırıldığına dair dekont. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde 20.000,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İstekliler, belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste sıra nolu alındı karşılığında ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde 20.000,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İstekliler, belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste sıra nolu alındı karşılığında ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.



İstekliler birden fazla taşınmaza talip olabilir.



İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568



İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02401443