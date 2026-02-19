MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güncelleme Tarihi:
T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 11 adet taşınmaz karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif (artırma) Usulüyle ayrı ayrı ihale ile satılacaktır.
|SIRA
NO
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|YÜZ
ÖLÇÜMÜ
|CİNSİ
|İMAR
DURUMU
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
|1
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|70
|1040,01 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|4.180.840,20 TL
|125.425,21 TL
|03.03.2026
|09.00
|2
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|71
|1054,44 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|4.238.848,80 TL
|127.165,46 TL
|03.03.2026
|09.30
|3
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|72
|1039,19 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|4.177.543,80 TL
|125.326,31 TL
|03.03.2026
|10.00
|4
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|73
|1045,52 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|4.202.990,40 TL
|126.089,71 TL
|03.03.2026
|10.30
|5
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|74
|1062,65 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|4.271.853,00 TL
|128.155,59 TL
|03.03.2026
|11.00
|6
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|75
|1428,45 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|5.742.369,00 TL
|172.271,07 TL
|03.03.2026
|11.30
|7
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|76
|3500,02 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|14.070.080,40 TL
|422.102,41 TL
|03.03.2026
|13.30
|8
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|77
|3200,00 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|12.864.000,00TL
|385.920,00 TL
|03.03.2026
|14.00
|9
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|78
|3200,00 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|12.864.000,00 TL
|385.920,00 TL
|03.03.2026
|14.30
|10
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|866
|68
|2216,80 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|10.250.483,20 TL
|307.514,50 TL
|03.03.2026
|15.00
|11
|MARDİN
|ARTUKLU
|NUR
|2232
|1
|4105,00 m²
|Arsa
|Konut Alanı
|8.210.000,00 TL
|246.300,00 TL
|03.03.2026
|15.30
İhale Yeri: Mardin ili, Artuklu ilçesi, İstasyon mahallesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonu.
İsteklilerden aranılan belgeler:
1) Türkiye’de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi/ Ticaret Sicili Gazetesi),1) Türkiye’de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi/ Ticaret Sicili Gazetesi),
2) Tebligat için adres beyanı,
3) Gerçek kişilerde kimlik fotokopisi,
4) Vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
5) İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklardan her biri gerçek veya tüzel kişi olma ilgisine göre 1,2,3,4,5,7 maddede belirtilen belgeleri verecektir.
7) Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
8) İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont, (2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)
9) İdare Hesabına ihale şartnamesi ve ekleri ücretinin yatırıldığına dair dekont. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde 20.000,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İstekliler, belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste sıra nolu alındı karşılığında ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde 20.000,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İstekliler, belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste sıra nolu alındı karşılığında ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstekliler birden fazla taşınmaza talip olabilir.
İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN02401443