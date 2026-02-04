×
MARDİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 00:00

T.C. MARDİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

ESAS NO : 2024/188 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

İli
MARDİN		İlçesi:
ARTUKLU		Ada No:
188ada		Parsel No:
1parsel		 Mevkii:
Göllü Mahallesi

 

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
YUSUF ÇAKARABDULKADİR ACAYTapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02393634