MARDİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. MARDİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/188 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|İli
MARDİN
|İlçesi:
ARTUKLU
|Ada No:
188ada
|Parsel No:
1parsel
|Mevkii:
Göllü Mahallesi
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|YUSUF ÇAKAR
|ABDULKADİR ACAY
|Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02393634