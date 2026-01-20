MARDİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

MARDİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/38

KARAR NO : 2025/891

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

DAVALILAR : 1-HASAN BAHÇIVANCI 2-HASAN ORUÇ 3-NEYYULE ORUÇ

HÜKÜM :Mahkememizden verilen 07/10/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

Davanın KABULÜ İLE,

1- Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, 825 Ada, 26 Parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Bayram Binbir tarafından düzenlenen 08/03/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki kroki de "R1" ile gösterilen 1680,32 m²'lik alanda 12/01/2011 tarihinden başlamak üzere davacı lehine 2 yıl süre ile kullanım hakkının sağlanması için GEÇİCİ İRTİFAK HAKKININ TESİSİNE,

2- Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, 825 Ada, 26 Parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Bayram Binbir tarafından düzenlenen 08/03/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki kroki de "R2" ile gösterilen boru hattı isabet eden 4166,41 m²'lik alanda kullanım hakkı (ağaç dikmemek, bina vb, sabit tesis yapmamak koşuluyla) davacı Botaş'a ait olmak üzere HAZİNE ADINA DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE karar verilmiştir.

İş bu karara karşı Davacı vekili Av. Gül Mahmutoğlu tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize yapılan tebligatlar adresten ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediğinde ve istinaf dilekçesine iki haftalık yasal süre içerisinde cevap verilmediği takdirde hükmün davalılar Hasan BAHÇIVANCI, Hasan ORUÇ ve Neyyule ORUÇ yönünden kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02384993