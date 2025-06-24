MARDİN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MARDİN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .49499612-2024/49-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Katılanı Mardin Gümrük Müdürlüğü olan olan ceza dava dosyasında Sanık Hasun AHMET (Ahmet ve İmar oğlu, **/**/1984 Amuda doğumlu, son bilinen adresi; Suriye Ülkesi Amuda Şerhi) hakkında yürütülen yargılama neticesinde;

5607 sayılı yasaya muhalefet suçunun zamanaşımına uğraması nedeniyle davanın düşmesine, suça konu eşyaların TCK 54/1 maddesi gereğince müsaderesine Karar verilmiştir. Karara karşı katılan tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, karara karşı ve İstinaf Başvuru dilekçesine karşı iş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) istinaf kanun yoluna başvurulabilecektir. İlanen tebliğ olunur.

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