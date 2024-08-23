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İLAN
T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/217 Esas
DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
VEKİLİ : Av. EKMEL HAYRİ ÇIRPANLI - [35542-82450-90391] UETS
MİRAS BIRAKAN : ASİYE GÜNDOĞAN
Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada, Manyas Yeniköy Mah. 35 Ada, 21 parsel sayılı ve 1.787,00 m² taşınmazın KAYIT MALİKİ OLARAK GÖRÜLEN “ASİYE GÜNDOĞAN” İSİMLİ KİŞİNİN MİRASÇILARINA AİT HERHANGİ BİR KAYDA VE BİLGİYE ve araştırmalar sonucunda da mirasçıları tespit edilemediğinden, Asiye GÜNDOĞAN'ın mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememizin 2024/217 esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği,
Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 501. Maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02065799