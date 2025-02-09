MANYAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MANYAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/39 Esas

DAVACI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI - [35646-86464-75370] UETS

VEKİLİ : Av. MUHAMMET YUSUF DÜNDAR - [16685-86663-41752] UETS

DAVALILAR :

1- AHMET KUR-14827678182 -

2- SERKAN ÇAKIR-30595150514 - Vd.

Davacı vekili tarafından mahkememize ibraz edilen 06/03/2024 havale tarihli dilekçe ile; dava konusu Balıkesir ili, Manyas İlçesi, Yayla Mah. 130 ada 16 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın ekli kroki ile kamulaştırma sınır tespiti yapılan 5.942,51 m²‘lik MÜLKİYET kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ile MALİYE HAZİNESİ ADINA tapuya tescilini talep ve dava ettiği ve davalı olarak gösterildiğiniz Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescildavası ile ilgili olarak ;

Davalılar Ahmet KUR ve Serkan ÇAKIR'a yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalılar Ahmet KUR ve Serkan ÇAKIR'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacaktır ve Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi vermeniz gerektiği, belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşması yapılacak olup aynı tarihte tahkikat aşamasına geçilebileceği, sulh için gerekli hazırlıkların yapılması,duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve HMK 318 gereği tüm delillerini açıkça cevap dilekçesiyle bildirmek zorunda olduğu aksi halde delilden vazgeçmiş sayılacağınız,

Duruşma Günü: 17/04/2025 günü saat: 11:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02169829