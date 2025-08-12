MANİSA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MANİSA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/285 Esas

KARAR NO : 2024/518

Sanık Elham Farhangparvar hakkında mahkememizin 17/09/2024 tarihli yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile, Mala Zarar Verme suçundan beraatine, Basit Yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, karar İran uyruklu Mohammad Reza ve Najıbeh oğlu, 09/08/1984 doğumlu, müşteki AMIN EGHTESAD tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.08.2025

#ilangovtr Basın no ILN02275937