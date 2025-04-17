MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/383 Esas

KARAR NO : 2025/65

Davacı MUSTAFA ÇELİKBAŞ'ın mahkememizde açılan Araç Mülkiyetinin Tespiti Ve Tescili davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalılardan Nazar Uyar'a ulaşılamamış olup, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davaya konu 26 UR 948 plakalı aracın maliki olarak gözüken muris Aynur Uyar'ın (T.C. No:16970037878 ) mirasçıları adına olan trafik TESCİL KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI ADINA TRAFİĞE KAYIT VE TESCİL İŞLEMİNİN YAPILMASINA,

2- Harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli 683,10 TL harçtan peşin alınan 170,78 TL harcın mahsubu ile bakiye 512,32 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına,

Dair Davacı vekilinin yüzüne karşı davalı yanın yokluğunda 6100 sayılı HMK 341. ve 345. maddeleri uyarınca tebliğinden itibaren iki hafta içersinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02207697