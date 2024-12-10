MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/383 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILAN KİŞİ: NAZAR UYAR

Davacı Mustafa Çelikbaş tarafından aleyhinize açılan Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız ve hayatta olup olmadığınızın bilnmemesi gerekçesiyle tebligat yapılamamış, Şahsınıza ait mernis adres kaydının da olmadığı anlaşılmış ve yapılan tüm araştırmalara rağmen herhangi bir sonuç alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapıldığı anlaşılmış olup, bu kez Sözlü yargılama hüküm celsesi duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 186 MADDESİ UYARINCA Durusma Günü olan 20/02/2025 günü saat: 09:55 te HAZIR BULUNMADIĞINIZ TAKDİRDE YOKLUĞUNUZDA HÜKÜM VERİLEBİLECEĞİ HUSUSU duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02137406