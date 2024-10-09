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T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/213 Esas , 2024/214 esas ve 2024/216 esas

Konu : gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Manisa İli, Şehzadeler İlçesi İshak Çelebi (Umumi mahalleler Mahallesinde bulunan 55 ada 23 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden olan ''DEMİRE NAM ve FATMAH'' ile Manisa ili, Şehzadeler İlçesi İshak Çelebi (Umumi mahalleler Mahallesi) Mahallesinde bulunan 55 ada 19 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan ''SELMAN BASTAK'' ve Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Uncubozköy Mah., 3442 ada 1 parsel sayılı taşınmaz hissedarı "Mehmet Ali oğlu Mahmut DEMİRTAŞ'' hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin TMK 33. maddesi uyarınca ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/213 Esas ve 2024/214 Esas sayılı dosyalarına başvurmaları ilan olunur. 18/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02085558