MANİSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. MANİSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/141 Esas

DAVALI : MURAT KURTBAŞ Karaali Mahallesi 21. Sokak Hasbahçe Evleri Yunusemre/ MANİSA

Alacak (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili; Davalı ile müvekkil banka arasında akdedilen sözleşme gereğince davalıya 5311 5701 8948 5167 numaralı kredi kartı tahsis edilmiş ve davalı tarafça bu kredi kartının değişik harcamalarda kullanıldığını, müvekkil bankanın295.115,78.-TL alacağının dava tarihinden itibaren hesaplanacak yıllık %54,60 temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ismen tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olarak belirlenen: 22/04/2026 günü saat: 10:40'da duruşmaya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde ilk itirazlarınız ile birlikte cevaplarınızı bildirmeniz, HMK'nun 129. md gereğince dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi dilekçelerinize eklemek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlamayan bilgilere dilekçelerde yer vermek zorunda olduğunuz hususu ayrıca 04/12/2025 tarihli bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve HMK'122m. uyarınca işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

