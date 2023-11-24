MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

Davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 13/12/2023 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.19/10/2023 ESAS NO: 2023/331 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili,Şehzadeler İlçesi, Sancaklı İğdecik Mah/ Köyünde 186 Ada 108 Parsel sayılı taşınmaz

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM:Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, Sancaklı İğdecik Mah/ Köyünde 186 Ada 108 Parsel sayılı taşınmazın 124,56 m2 kısmı

TAŞINMAZ MALİKİ:

1- ELİF KÜRTÜN **5744890**

2- EROL KAPAR-**4425992**

3- GÖKSEL ÇETİNKAYA **2911710**

4- HASAN ÇETİNKAYA **2821713**

5- HASİBE LEVENTOĞLU **3573683**

6- HURİYE SÜRÜCÜ **9406826**

7- HÜSEYİN KAPAR **4395993**

8- OKTAY ÇETİNKAYA **2701717**

9- ÖZDEM ORAL **4230659**

10- SEVİM ÇETİNKAYA **2971708**

11- YÜKSEL ÇETİNKAYA **2761715**

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