MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

Davacı T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 06/12/2023 tarihindeyapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklikyapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 27/09/2023 ESAS NO: 2023/300 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Karaoğlanlı Mahallesi 101 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Taşınmazın 6.859,59 m2'lik kısmı

TAŞINMAZ MALİKLERİ:

1-0141 NOLU ÇOBANİSA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ (VKN:9960001003)

2-KİBARE GÖNÜL - TCKN: 332*****520

3-MEHMET ÖZEL - TCKN: 331*****246

4-AYNUR KARAKAŞ - TCKN: 556*****768

5-MEHMET KARAKAŞ - TCKN: 556*****476

6-MERT KARAKAŞ - TCKN: 556*****822

7-METEHAN KARAKAŞ - TCKN: 556*****996

8-DUYGU TUNCER - TCKN: 415*****736

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