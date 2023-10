MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 06/12/2023 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. ESAS NO: 2023/313 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy mahallesi, eski 3376 parsel taşınmaz.

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: parsel üzerinde bulunan muhdesat

TAŞINMAZ MALİKİ:

1-ÖMER ÇELİK TCKN:618******70

2-ZENNURE ÇELİK

3-İSMAİL ÇELİK TCKN :618******34

ESAS NO: 2023/315 Esas

TAŞINMAZ MALİKLERİ:

ESAS NO: 2023/314 Esas

TAŞINMAZ MALİKLERİ:

ESAS NO: 2023/312 Esas

TAŞINMAZ MALİKLERİ:

#ilangovtr Basın no ILN01905007