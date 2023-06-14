MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 26/07/2023 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. 09/06/2023 ESAS NO :2023/185

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye mahallesi, 190 ada 3 parsel sayılı taşınmaz.

TAŞINMAZ MALİKLERİ: : Ahmet Ayten, Ahmet Sürücüler, Ahmet Şengürle, Ahmet Uygun, Akş Şhsan Sürücüler, Asiye Göksu, Atiye Solmaz, Ayşe Dağyıldızı, Ayşegül İşnel, Aziz Tekeli, Bayram Atsan, Cenan Erol, Fatma Gürleli, Fatma Sarak, Furkan Şengürle, Habib Koldaş, Halil İbrahim Kırçıl, Halil Özer, Hasan Öztürk, Hasan Şengürle, Hava Korlu, İbrahim Sürücüler, İbrahim Sürücüler, Kamuran Dalda, Leyla Abatay, Mehmet Kırçıl, Malihat Ayten, Murat Sürücüler, Müşken Sürücüler, Müzeyyet Gerdan, Naile Marmara, Necla Akkendir, Nesrin Demir, Raşide Rüzgar, Ruhiye Demir, Saime Roman, Taner Akgül, Tansel Akgül, Tuğba Ata, Yasemin Akgül, Yaşar Akgül, Zeliha Çözel, Ayşe Arı (ilyas Kızı), Behiye Uysal (mehmet Kızı), Eyup Bakar (hasan Oğlu), Lütfiye Çıtır (ismail Kızı), Mehmet Dizemen, Tayfun Dizemen, Tuncer Dizemen, Arzu Damla, Emine Abalıoğlu, Halil Çaparlı, Hasan Çaparlı, Hikmet Aksüyek, Mahmut Yeter, Muharrem Çaparlı, Mustafa Yılmaz, Nermin Molan, Nurettin Uludağ, Osman Yeter, Salih Eker, Süleyman Çaparlı, Zeliha Yeter.

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