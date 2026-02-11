MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü(2. Bölge Müdürlüğü) tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki/malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 26/02/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. 2026/28 Manisa-Şehzadeler, Yukarı Çobanisa mah. 168 ada 1 parsel 376,13 m2 2026/29 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 1391 parsel 110,00 m 22026/30 Manisa-Şehzadeler, Yukarı Çobanisa mah. 188 ada 31 parsel 390,54 m2

2026/31 Manisa-Yunusemre,Uncubozköy mah. 200 ada 6 parsel 210,59 m2

2026/32 Manisa-Yunusemre,Uncubozköy mah. 200 ada 12 parsel 706,40 m2

2026/33 Manisa-Şehzadeler, Yukarı Çobanisa mah. 224 ada 1 parsel 429,74 m2

2026/34 Manisa-Şehzadeler, Yukarı Çobanisa mah. 225 ada 2 parsel 153,41 m2

