×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 00:00

İLAN
T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/26 Esas

Mahkemenizce yargılaması devam eden 2024/26 esas sayılı dosyanın 25/02/2025 tarih ve 01 numaralı celsesinde verilen ara kararı gereği davalılardan Gülizar Yaman' a "Taraflara tahkikat duruşması günü ve saatinin tebliğine, gelmedikleri taktirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır olmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edilecek ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02198213