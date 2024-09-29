MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/221

KAMULAŞTIRMA İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü dava konusu; 2024/221 esas, Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Sancaklıbozköy Mahallesi 4375 parsel sayılı taşınmazın 1475,00 m² kısmının davalı Sefer SarıKarayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü tarafından "Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolu" projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kamulaştırma kararı alınmış ve kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 24/10/2024 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.27/09/2024

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