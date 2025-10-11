MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, TÜRKMEN Mahalle/Köy, YARAN Mevkii, 197 Ada, 4 Parsel, (Eski 381 parsel)

Adresi : Türkmen Mah. 197 Ada, 4 Parsel (Eski 381 Parsel) Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 19.852,43 m2

İmar Durumu :1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yoktur. Ancak, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında (tam ölçü alınamadığı da göz önünde bulundurularak) "Tarım Arazisi" lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.936.736,78 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bir hissede haciz vardır. (Borç var ise satış bedelinden ödenecektir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:40

07/10/2025

