MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MUTLU Mahallesi, 1438 Ada, 14 Parsel,

Adresi : Mutlu Mah. 3713 Sk. No: 69 Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 271,00 m2

İmar Durumu :Yunusemre ilçesi, meskun alan güney etabı 3. Etap 1/1000 ölçekli İlav e ve Revizyon Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 3 Kat "Konut Alanı" sınırları içindedir.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur, (Kimlik bilgileri belli olmayan hissedarlara Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu yönetim kayyımı olarak atandığı beyanı vardır)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:26

19/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02143415