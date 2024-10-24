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MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 00:00

İLAN

MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/1426 Esas
KARAR NO : 2024/317

DAVALI ARTUN KIRCALI - 309*****336 - 42376 Park Ridge Novi 48375 9988 NOVİ, MI /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce Artun KIRCALI'nın adresinin meçhul olduğu kanaatine varılmış, bu nedenle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 08/02/2024 tarihli kararda;
HÜKÜM :
DAVANIN KABULÜNE
Manisa ili Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi 211 ada 45 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine,
Taşınmazın, bütün hak ve yükümlülükleri ile İİK.nun 112-136 .maddelerine göre açık arttırma ile satılmasına,
Satıştan elde edilecek paranın; tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki paylara göre paydaşlara dağıtılmasına,
HMK.nun 322/2. maddesi gereğince, satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürünün atanmasına,
Peşin harcın mahsubu ile satış bedeli üzerinden binde 11,38 (% 011,38) oranında hesaplanacak karar ve ilam harcının paydaşlardan satış bedelinin dağıtılmasındaki oranlarda tahsili ile Hazineye irat kaydına, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri'ne yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği verilen kararın davalı Artun KIRCALI'ya işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 19/09/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02109227