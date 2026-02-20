MANİSA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN METNİ

MANİSA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/662 Esas

KARAR NO : 2026/184

Manisa İcra Müdürlüğü : 2025/698 Talimat

HAKİM : Sema PEHLİVAN KİBAR 38809

KATİP : Ayla ONUR 141872

ŞİKAYETÇİ 3. KİŞİ : BAKİ KARADUMAN - 27704434146Taşlı Köyü. Kangal/ SİVAS

DAVALI -ALACAKLI : KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ 0570002664400015

VEKİLİ : Av. ÖREN ALTMIŞYEDİOĞLU TARHANLI

DAVALI -BORÇLU : EBRU AĞCA -60301230230

DAVALI -İHALE ALICISI : OĞUZHAN HAMDİ KURNAZ -10828199176

VEKİLİ : Av. GÖZDE KURNAZ

DAVA : 19.08.2025 Tarihli Taşınır İhalesinin Feshi

DAVA TARİHİ : 20/08/2025

İŞLEMDEN KALDIRMA TARİHİ : 18.11.2025

KARAR TARİHİ : 19/02/2026

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 19/02/2026

Mahkememizde görülmekte bulunan İhalenin Feshi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı 3. kişinin dava dilekçesinde özetle; İcra Müdürlüğünün Adalet Bakanlığı genelgesine uymadan satış yaptığını, ihalenin feshini arz ve talep etmiştir.

Bu kapsamda ; davacıya nispi peşin harcı tamamlaması için belirlenen duruşma gününe dek kesin süre verilmiş , nispi peşin harç yatırılmadığından Harçlar Kanununun 30. maddesi uyarınca dosya 18.11.2025 işlemden kaldırılmıştır.

Yukarıda yazılı işlemden kaldırılma tarihinden itibaren (3) aylık yasal süre içinde eksik nispi harcın yatırılmadığı anlaşıldığından, mahkememizce dosya üzerinden re'sen yapılan inceleme sonucunda HMK m.150/5 ve Harçlar Kanunu 30. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiş buna ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1-HMK. M.150/5 ve Harçlar Kanunu 30. maddesi gereğince, DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2- Başlangıçta şikayetçi tarafından her hangi harç yatırılmadığından alınması gerekli 335,20 TL başvuru harcı ve732,00 TL peşin harcın şikayetçi üçüncü kişiden tahsiline,

3- Davacı üçüncü kişi tarafından her hangi bir gider avansı yatırılmadığından suç üstü ödeneğinden karşılanan ilanen tebligat gideri olan 64.464,00 TL yargılama giderinin davacı üçüncü kişiden tahsiline,

5-Davalı ihale alıcısı ve alacaklı taraf kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden 18.000,00 TL vekalet ücretinin davacı 3. kişiden alınarak davalı ihale alıcısı ve alacaklıya verilmesine,

6-HMK m.297/1-ç uyarınca davacıdan alınan avansın harcanmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi'ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

