T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

04.03.2026

Sayı : 2026/85 Esas

İLAN

Davacı Maliye Hazine tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili, Şehzadeler İlçesi Dere Mahallesi 1461 ada 3 sayılı taşınmazın maliklerinden olan "Mustafa oğlu Pabuçcu İsmail Ağa ve Hacı Şerif kızı Lütfiye Hanım" hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/85 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

