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MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 00:00

T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

16.05.2025

Sayı : 2025/193 Esas

İLAN

Davacı Maliye Hazine tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Çarşı Mah. Mah., 285 ada 48 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mustafa Karısı Hatice, Mustafa Kızı Raşide, Zekiye, İsmailhakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/193 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02229787