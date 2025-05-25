T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

16.05.2025

Sayı : 2025/193 Esas

İ L A N

Davacı Maliye Hazine tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Çarşı Mah. Mah., 285 ada 48 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mustafa Karısı Hatice, Mustafa Kızı Raşide, Zekiye, İsmail" hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ayiçinde Manisa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/193 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

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