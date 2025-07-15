T.C. MANİSA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/711

KARAR NO: 2025/179

İ L A N

Mahkememizin 11/03/2025 tarih ve 2024/711 Esas 2024/179 Karar sayılı kararı ile; sanık İbrahim USLU'nun; Kamu Görevlisine Hakaret suçundan TCK.nun 125/1- 125/3-a maddesi gereğinceHAKKINDAKİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ CMK.nın 231/5-6 madde ve fıkraları gereğince GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın taktiren CMK 231/8 maddesi gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİM ALTINA ALINMASINA,

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan TCK.nun 265/1 maddesi gereğince HAKKINDAKİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ CMK.nın 231/5-6 madde ve fıkraları gereğince GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın taktiren CMK 231/8 maddesi gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİM ALTINA ALINMASINA,

İlişkin karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olarak verilmiş olup,

Kadir ve Nursel oğlu, 18/06/1986 Manisa doğumlu, Manisa, Yunusemre, Kışla nüfusunda kayıtlı İBRAHİM USLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkeme ilamı tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı T.K.nun 28, 29, 30 ve müteakip maddeleri gereğince sanık hakkındaki hükmün ulusal gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02260710