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İLAN
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|Sıra
|Adı
|Cinsi
|Kira süresi
|İhalenin şekli
|İhale bedeli
|Geçici teminat
|İhale tarihi
|Saat
|1
|Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 29 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
1 yıl
2886/45.Madde
|3.300.000,00TL+KDV
|99.000,00TL
|31.07.2024
|10.00
|2
|A.Hisar Mahallesi Rauf Denktaş Köprüsü altında bulunan kafe
kafe
3 yıl
2886/45.Madde
|1.440.000,00TL+KDV
|43.200,00TL
|31.07.2024
|10.05
|3
|Çolaklı Mah.sahil kesiminde bulunan 16 no.lu hizmet büfesi
Hizmet büfesi
3 yıl
2886/45.Madde
|9.360.000,00TL+KDV
|280.800,00TL
|31.07.2024
|10.10
AÇIKLAMALAR
1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
İstekli tarafından;
3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
6. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
7. Noter tasdikli imza sirküsü
8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
9. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
10. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge
11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
13. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.
15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.
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