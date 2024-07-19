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MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra Adı Cinsi Kira süresi

İhalenin şekli İhale bedeli Geçici teminat İhale tarihi Saat 1 Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 29 no.lu hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası



1 yıl



2886/45.Madde 3.300.000,00TL+KDV 99.000,00TL 31.07.2024 10.00 2 A.Hisar Mahallesi Rauf Denktaş Köprüsü altında bulunan kafe

kafe

3 yıl

2886/45.Madde 1.440.000,00TL+KDV 43.200,00TL 31.07.2024 10.05 3 Çolaklı Mah.sahil kesiminde bulunan 16 no.lu hizmet büfesi

Hizmet büfesi

3 yıl

2886/45.Madde 9.360.000,00TL+KDV 280.800,00TL 31.07.2024 10.10

AÇIKLAMALAR

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7. Noter tasdikli imza sirküsü

8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

10. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge

11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.



15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.

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