MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra Adı Cinsi Kira süresi İhalenin şekli İlk Yıl Aylık Kira Bedeli İhale bedeli Geçici teminat İhale tarihi Saat 1 Side Mah. 652 sokakta bulunan park içerisindeki büfe

Büfe



3 yıl



2886/35.Madde 400.000,00TL+KDV 14.400.000,00TL+KDV 432.000,00TL 04.12.2024

10.00 2 Çolaklı Mah.721 ada 1 parselin güneyinde bulunan restaurant

Restaurant



3 yıl



2886/45.Madde 100.000,00TL+KDV 3.600.000,00TL+KDV 108.000,00TL 04.12.2024

10.05 3 Çolaklı Mahallesi sahil kesiminde bulunan 7 no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi

3 yıl

2886/45.Madde 190.000,00TL+KDV 6.840.000,00TL+KDV 205.200,00TL 04.12.2024

10.10

AÇIKLAMALAR

1. Side 652 sokakta bulunan park içerisindeki büfenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ve Çolaklı Mah.721 ada 1 parselin güneyinde bulunan restaurant ve Çolaklı Mahallesi sahil kesiminde bulunan 7 no.lu hizmet büfesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7. Noter tasdikli imza sirküsü

8. Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi

9. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

10. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

11. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge

12. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

14. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

15. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

16. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.

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