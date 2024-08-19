MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MANAVGAT

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/611 Esas

KARAR NO : 2024/190 Karar

Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.03.2024 tarihli ilamı ile sanık Ozan OĞUZ hakkında TCK 151/1 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilerek, karar tebliği için sanık (Sebahattin ve Cennet oğlu, 21.04.1996 doğumlu) Ozan OĞUZ'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,



İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13.08.2024

#ilangovtr Basın no ILN02078464