MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MANAVGAT

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/274 Esas

KARAR NO : 2023/924 Karar 17.10.2024

İLAN

Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 15/06/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 86/2maddeleri gereğince Basit Yaralama suçundan mağdur sanık Recep DAĞ hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilerek, karar tebliği için mağdur sanık Recep DAĞ'a (Abdulkadir ve Ayhan Oğlu 13/04/1983 Konak Doğumlu) tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.17/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02106280