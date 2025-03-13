MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/21 Esas

Davacı Hamidiye Ersoy tarafından Maliye Hazinesi,Manavgat Belediye Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine tescil istemli dava açılmış olup,

Davacı tarafından Antalya ili, Manavgat ilçesi, Aksaz Mahallesi sınırları,Yassıyer mevkii içinde bulunan; doğusu; 108 ada 31,32,33 ve 34 numaralı parseller, batısı; 124 ada 1 numaralı parsel ve taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, kuzeyi; yol ve ötesi 111 ada 27 numaralı parsel, güneyi; 127 ada 1 numaralı parsel ve taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ile çevrili fen bilirkişi raporunda C1 harfi ile gösterilen 17178.62 M²'lik taşınmaz, doğusu; 124 ada 1 numaralı parsel, taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan, batısı; yol, kuzeyi; yol ve ötesi 111 ada 27 numaralı parsel, güneyi; 125 ada 1 numaralı parsel, ve taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ile çevrili fen bilirkişi raporunda C3 harfi ile gösterilen 3500.36M²'lik taşınmaz ve C2/A ile gösterilen 2350.86M²'lik taşınmaz, doğusu; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve ötesi 126 ada 1 numaralı parsel, batısı; 125 ada 1 numaralı parsel, batısı; 125 ada 1 numaralı parsel, kuzeyi; 124 ada 1 numaralı parsel, güneyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ile çevrili fen bilirkişi raporunda C3 harfi ile gösterilen 1283.65 M²'lik C3/B harfi ile gösterilen 1733.22 M²'lik, C3/A harfi ile gösterilen 650.76 M²'lik taşınmaz, doğusu, batısı ve güneyi taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, kuzeyi; 135 ada 37 numaralı parsel ile çevrili fen bilirkişi raporunda B1 harfi ile gösterilen 3430.00 M²'lik taşınmaz,doğusu; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve ötesi 135 ada 35 numaralı parsel, batısı; 135 ada 37 numaralı parsel, güneyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, kuzeyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve ötesi 135 ada 35 numaralı parsel ile çevrili fen bilirkişi raporunda B2 harfi ile gösterilen 713.04 M²'lik taşınmaz, doğusu; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve ötesi 133 ada 1 numaralı parsel, batısı; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve ötesi 135 ada 37 numaralı parsel, güneyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, kuzeyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve 135 ada 37 numaralı parselile çevrili fen bilirkişi raporunda B3 harfi ile gösterilen 2720.00 M²'lik taşınmaz, doğusu, batısı ve kuzeyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, güneyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve 135 ada 60 numaralı parsel ile çevrili fen raporunda B4 harfi ile gösterilen 1700.91M²'lik taşınmaz, doğusu, batısı ve güneyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, kuzeyi; 135 ada 37 numaralı parsel ile çevrili fen bilirkişi raporunda B5 harfi ile gösterilen 1970.00M²'lik taşınmaz, doğusu; 135 ada 36 ve 37 numaralı parseller, batısı; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, güneyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, kuzeyi; 135 ada 38 numaralı parsel ile çevrili fen bilirkişi raporunda A1/A harfi ile gösterilen 557.25M²'lik ve tescile konu A1/B harfi ile gösterilen 2204.09 M²'lik taşınmaz, doğusu ve batısı; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan, güneyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve ötesi 135 ada 40 numaralı parsel, kuzeyi; taşlık ve çalılık olarak tescil harici bırakılan alan ve ötesi 135 ada 31 ve 38 numaralı parseller ile çevrili fen bilirkişi raporunda A2 harfi ile gösterilen 640.30M²'lik taşınmazın 35 yıldan fazla süredir zilyedlik ve tasarrufunda bulunduğunu öne sürülerek adına tescili talep edilmiştir. Mevki ve sınırları yazılı bu taşınmazlar üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02188654