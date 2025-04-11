MANAVGAT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2023/266 esas 2024/30 karar sayılı dosyasında sanık Mustafa Teke hakkında kadına karşı yaralama suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna yoluna başvurulabileceği, yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, Müşteki Astra Baısynova'nın gıyabında verilen kararın, müştekinin dosyamızdaki adresine çıkarılan tebligatın bila dönmesi, Başkonsolosluğun cevabı yazısında belirtilen adreste bulunamaması, yapılan adres araştırmasında da adresi tespit edilemediği ve müştekinin adresinin meçhul olması nedeniyle bulunup karar tebliğ edilemediğinden;7201 Sayılı Tebligat kanunun 28, 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince Mahkememizce verilen kararın Türkiye geneli 50,000 altı bir gazetede ve bir internet haber sitesinde ilan yolu ile tebliğine, kararın ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, ilanen tebliğ olunur. 26/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02203170