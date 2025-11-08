MANAVGAT 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. MANAVGAT 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/225 Esas

DAVACI : AYTEN ACUN - 16****70

Taşağıl Mah. 1 Küme Evleri No: 19 Manavgat/ ANTALYA

VEKİLİ : Av. MUSTAFA TURAN AYRANCI

DAVALI : İSA ESEN - 44*****68

Davacı Ayten ACUN ile davalı İsa ESEN arasında mahkememizde görülmekte olan Nafakanın Artırımı davası nedeniyle, davalı İsa ESEN'in bildirilen ve resmi/özel kurumlardan tespit edilen adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligatlar bila iade döndüğünden ve adres araştırmasına rağmen netice alınamadığından mahkememizce dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı taraf dava dilekçesinde; her çocuk için ayrı ayrı dava tarihinden itibaren aylık 9.000,00-TL olmak üzere toplam 18.000,00-TL artırılarak her bir çocuk için ayrı ayrı 10.000,00-TL olmak üzere toplam 20.000,00-TL iştirak nafakası takdirine, bu nafakanın TEFE-TÜFE oranında artırılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Dava şartları ve varsa ilk itirazların inceleneceği ön inceleme duruşma gününün atılı bulunduğu 13/11/2025 günü saat 11:00'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 hafta kesin sürede dilekçelerde gösterilen henüz sunulmamış belgeleri mahkemeye sunmanız ve başka yerden getirtilecek belgeleri getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız, aksi takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

(İlanen tebliğ, Tebligat Kanunu 31.madde hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.)

