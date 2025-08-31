MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

MÜDÜRLÜK: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES - TELEFON: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL - 4441706

İHALENİN YAPILACAĞI YER: Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE TÜRÜ - İHALE USULÜ: Kiralama - 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü



1- İHALE BİLGİLERİ 1.1 İl/İlçe İSTANBUL/ MALTEPE 1.2 Cinsi/Kullanım Amacı Kadastral yol fazlası - Otapark 1.3 Muhammen Bedeli- Ödeme Şekli Aylık :40.000,00-TL+KDV - Yıllık : 480.000,00-TL+KDV – Yıllık Peşin 1.4 Kiralanan Yer İdealtepe Mah. G22A08A2C pafta, 16750 ada, 191 parsel 107,34m² 1.5 Süresi 3 YIL 1.6 Geçici Teminat 43.200,00-TL 1.7 Dosya(Şartname Bedeli) 3.000,00 TL 1.8 İhale Tarihi ve Saati 23/09/2025 Salı saat:10.45 2- İHALE BİLGİLERİ 2.1 İl/İlçe İSTANBUL/ MALTEPE 2.2 Cinsi/Kullanım Amacı 3 katlı prefabrik yapının bodrum katı - Musiki Merkezi (mahallenin ve bölgenin kültür, sanat ve sosyal etkinlik ihtiyacının karşılanması) 2.3 Muhammen Bedeli- Ödeme Şekli Aylık :23.500,00-TL - Yıllık: 282.000,00-TL – Yıllık Peşin 2.4 Kiralanan Yer Küçükyalı Mah. 8 pafta, 15054 (Eski125) ada, E.25 parselden terk alan 58,00m²lik kısmı 2.5 Süresi 3 YIL 2.6 Geçici Teminat 25.380,00-TL 2.7 Dosya(Şartname Bedeli) 3.000,00 TL 2.8 İhale Tarihi ve Saati 23/09/2025 Salı saat:10.30



İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

a) Dilekçe(İhaleye katılım talebini içeren)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü / e devlet)

c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü / e devlet)

ç) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz

e) Şartname satın alındığına dair makbuz

d) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı

f) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname

Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname

Tüzel Kişilerden

a) Dilekçe (ihaleye katılım talebini içeren)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ e devlet)

c) Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ e devlet)

ç) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

d) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi

e) Geçici Teminat Belgesi

f) Şartname alındı makbuzu

g) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı

ğ) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname

Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname

İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

