MALTEPE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

MALTEPE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

SATIÅž Â Ä°HALESÄ° Ä°LAN METNÄ°

MÃœDÃœRLÃœKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

Ä°LGÄ°LÄ° ADRES - TELEFONÂ Â Â Â Â Â Â Â : Feyzullah Mah. BaÄŸdat Cad. No:292-Maltepe/Ä°STANBULÂ - 4441706

Ä°HALENÄ°N YAPILACAÄžI YERÂ : Maltepe Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± EncÃ¼men Salonu (Belediye Hizmet Â BinasÄ±

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Ä°HALE TÃœRÃœ - Ä°HALE USULÃœÂ Â : SatÄ±ÅŸ Ä°halesi - 2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 36. Maddesi gereÄŸince

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Ä°li Â / Ä°lÃ§esi / MahalleÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : Ä°stanbulÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â /Â MaltepeÂ / Cevizli Pafta / AdaÂ / ParselÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : G22A08C2BÂ Â / 16128Â Â Â Â Â / 23 AlanÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 450,35mÂ² MÃ¼lkiyet Durumu / Belediye Hissesi Â Â : Maltepe BelediyesiÂ / Tam Ä°mar DurumuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : Konut Cinsi ve NeviÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : Arsa MuhammenÂ Bedeli / Ã–deme ÅžekliÂ Â Â Â Â : 27.021.000,00TLÂ / PeÅŸin GeÃ§ici Teminat Bedeli Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 810.630,00TL Åžartname BedeliÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 5.000,00 TLÂ Â Â Â Â Â Â Ä°hale UsulÃ¼Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ Ä°hale KomisyonuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : Belediye EncÃ¼meni Ä°hale tarih ve saatiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 24.06.2025 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 11.00

Ä°haleye KatÄ±lmak Ä°steyenlerden Ä°stenen Belgeler

GerÃ§ek KiÅŸiler

a) DilekÃ§e(Ä°haleye katÄ±lÄ±m talebini iÃ§eren)

b) NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Sureti (MuhtarlÄ±k/NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼/-e Devlet)

c) Kanuni Ä°kametgÃ¢h Belgesi (MuhtarlÄ±k/NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼-e Devlet)

Ã§) GeÃ§ici teminatÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz

d) Åžartname satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz ve her sayfasÄ± imzalÄ± ihale ÅŸartnamesi

e) Maltepe Belediyesine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge

f) Noter tasdikli imza beyannamesi

g) VekÃ¢leten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekÃ¢letname ve imza beyannamesi

TÃ¼zel KiÅŸiler

a) DilekÃ§e (ihaleye katÄ±lÄ±m talebini iÃ§eren)

b) NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Sureti (Yetkilinin-MuhtarlÄ±k/NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼)

c) Kanuni Ä°kametgÃ¢h Belgesi(Yetkilinin-MuhtarlÄ±k/NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼)

Ã§) Åžirket yetkilisi olduÄŸuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirkÃ¼leri

d) Ticaret veya Sanayi OdasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ Ticaret sicil kaydÄ± ve Faaliyet Belgesi

e) GeÃ§ici teminatÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz

f) Åžartname alÄ±ndÄ± makbuzu ve her sayfasÄ± imzalÄ± ihale ÅŸartnamesi

g) Maltepe Belediyesine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge

ÄŸ) VekÃ¢leten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekÃ¢letname ve imza sirkÃ¼leri

YabancÄ± istekliler iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™de gayrimenkulÂ edinilmesineÂ iliÅŸkin kanuni ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak ve TÃ¼rkiyeâ€™deÂ tebligat iÃ§inÂ adres beyanÄ±.

Ortak GiriÅŸim

Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde; ortak giriÅŸimi oluÅŸturacak gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸilerin her birinden bu maddedeki esaslara gÃ¶re temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak giriÅŸim beyannamesi istenecektir.

*Ä°haleye katÄ±lacaklar, Ä°hale Åžartnamesini Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edebilir, Ã¼cretsiz gÃ¶rebilir.

*Ä°stenilen tÃ¼m belgeler gÃ¼ncel ve asÄ±l veya tasdikli olmalÄ±dÄ±r.

*Teklifler, 24.06.2025 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 11.00â€™a kadar sÄ±ra numaralÄ± alÄ±ndÄ±lar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilir. Posta ile gÃ¶nderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ulaÅŸmasÄ± ÅŸarttÄ±r.

*Ä°hale komisyonu, gerekÃ§esini belirterek, ihaleyi yapÄ±p, yapmamakta serbesttir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°LANÂ OLUNUR

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