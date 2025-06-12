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GÃ¼ncelleme Tarihi:

MALTEPE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

MALTEPE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 00:00

MALTEPE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

SATIÅž Â Ä°HALESÄ° Ä°LAN METNÄ°

MÃœDÃœRLÃœKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â : Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼
Ä°LGÄ°LÄ° ADRES - TELEFONÂ Â Â Â Â Â Â  Â : Feyzullah Mah. BaÄŸdat Cad. No:292-Maltepe/Ä°STANBULÂ  - 4441706
Ä°HALENÄ°N YAPILACAÄžI YERÂ  : Maltepe Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± EncÃ¼men Salonu (Belediye Hizmet Â BinasÄ±

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  7.Kat)
Ä°HALE TÃœRÃœ - Ä°HALE USULÃœÂ Â  : SatÄ±ÅŸ Ä°halesi - 2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 36. Maddesi gereÄŸince

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  KapalÄ± TeklifÂ  UsulÃ¼

Ä°li Â / Ä°lÃ§esi / MahalleÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â : Ä°stanbulÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  /Â  MaltepeÂ  / Cevizli

Pafta / AdaÂ  / ParselÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : G22A08C2BÂ Â  / 16128Â Â Â Â Â  / 23

AlanÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : 450,35mÂ²

MÃ¼lkiyet Durumu / Belediye Hissesi Â Â : Maltepe BelediyesiÂ  / Tam

Ä°mar DurumuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Konut

Cinsi ve NeviÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Arsa

MuhammenÂ  Bedeli / Ã–deme ÅžekliÂ Â Â Â Â  : 27.021.000,00TLÂ  / PeÅŸin

GeÃ§ici Teminat Bedeli Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 810.630,00TL

Åžartname BedeliÂ Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 5.000,00 TLÂ Â Â Â Â Â Â

Ä°hale UsulÃ¼Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â : KapalÄ± Teklif UsulÃ¼

Ä°hale KomisyonuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â : Belediye EncÃ¼meni

Ä°hale tarih ve saatiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : 24.06.2025 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 11.00

Ä°haleye KatÄ±lmak Ä°steyenlerden Ä°stenen Belgeler
GerÃ§ek KiÅŸiler
a) DilekÃ§e(Ä°haleye katÄ±lÄ±m talebini iÃ§eren)
b) NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Sureti (MuhtarlÄ±k/NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼/-e Devlet)
c) Kanuni Ä°kametgÃ¢h Belgesi (MuhtarlÄ±k/NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼-e Devlet)
Ã§) GeÃ§ici teminatÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz
d) Åžartname satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz ve her sayfasÄ± imzalÄ± ihale ÅŸartnamesi
e) Maltepe Belediyesine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge
f) Noter tasdikli imza beyannamesi
g) VekÃ¢leten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekÃ¢letname ve imza beyannamesi

TÃ¼zel KiÅŸiler
a) DilekÃ§e (ihaleye katÄ±lÄ±m talebini iÃ§eren)
b) NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Sureti (Yetkilinin-MuhtarlÄ±k/NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼)
c) Kanuni Ä°kametgÃ¢h Belgesi(Yetkilinin-MuhtarlÄ±k/NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼)
Ã§) Åžirket yetkilisi olduÄŸuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirkÃ¼leri
d) Ticaret veya Sanayi OdasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ Ticaret sicil kaydÄ± ve Faaliyet Belgesi
e) GeÃ§ici teminatÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz
f) Åžartname alÄ±ndÄ± makbuzu ve her sayfasÄ± imzalÄ± ihale ÅŸartnamesi
g) Maltepe Belediyesine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge
ÄŸ) VekÃ¢leten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekÃ¢letname ve imza sirkÃ¼leri

YabancÄ± istekliler iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™de gayrimenkulÂ  edinilmesineÂ  iliÅŸkin kanuni ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak ve TÃ¼rkiyeâ€™deÂ  tebligat iÃ§inÂ  adres beyanÄ±.

Ortak GiriÅŸim

Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde; ortak giriÅŸimi oluÅŸturacak gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸilerin her birinden bu maddedeki esaslara gÃ¶re temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak giriÅŸim beyannamesi istenecektir.

*Ä°haleye katÄ±lacaklar, Ä°hale Åžartnamesini Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edebilir, Ã¼cretsiz gÃ¶rebilir.

*Ä°stenilen tÃ¼m belgeler gÃ¼ncel ve asÄ±l veya tasdikli olmalÄ±dÄ±r.

*Teklifler, 24.06.2025 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 11.00â€™a kadar sÄ±ra numaralÄ± alÄ±ndÄ±lar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilir. Posta ile gÃ¶nderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ulaÅŸmasÄ± ÅŸarttÄ±r.
*Ä°hale komisyonu, gerekÃ§esini belirterek, ihaleyi yapÄ±p, yapmamakta serbesttir.Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â

Ä°LANÂ  OLUNUR

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#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02240621