MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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TIBBİ CİHAZ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
MALTEPE BELEDİYESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ
TIBBİ CİHAZ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/470218
1- İdarenin
a) Adı
:
MALTEPE BELEDİYESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
ÇINAR MAHALLESİ BAŞAKÇI SK. NO: 5 34841 MALTEPE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
444 17 06 - 2164416204
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
TIBBİ CİHAZ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
24 kalem, 231 gün süreli Tıbbi Cihaz Kiralama Hizmet Alım İşi
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Maltepe Belediye Başkanlığı Küçükyalı Tıp Merkezi - Çınar Mah. Başakçı Sk. No:5 Maltepe/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 15.05.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
d) İşe başlama tarihi
:
15.05.2025
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
21.04.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Maltepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9. Kat - Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe / İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
ASPİRATÖR
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda gerçekleştirilmiş tıbbi cihaz kiralama hizmet alımı veya sonuç karşılığı tıbbi cihaz hizmet alımı veya içeriğinde tıbbi cihaz bulunan her türlü sağlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
#ilangovtr Basın no ILN02196621