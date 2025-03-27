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Güncelleme Tarihi:

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 00:00

 

TIBBİ CİHAZ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

MALTEPE BELEDİYESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ CİHAZ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2025/470218

 

1- İdarenin

a) Adı

:

MALTEPE BELEDİYESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ÇINAR MAHALLESİ BAŞAKÇI SK. NO: 5 34841 MALTEPE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

444 17 06 - 2164416204

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

TIBBİ CİHAZ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 kalem, 231 gün süreli Tıbbi Cihaz Kiralama Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Maltepe Belediye Başkanlığı Küçükyalı Tıp Merkezi - Çınar Mah. Başakçı Sk. No:5 Maltepe/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 15.05.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025

d) İşe başlama tarihi

:

15.05.2025

 

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.04.2025 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Maltepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9. Kat - Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe / İstanbul

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

ASPİRATÖR
BİOMİKROSKOP
ÇARK PROJEKTÖR
DEFİBRATÖR
DİJİTAL MAMOGRAFİ CİHAZI (TOMOSENTEZLİ)
DİŞ ÜNİTİ VE EKİPMANLARI
FOROPTER
K.B.B. ÜNİTİ VE EKİPMANLARI
LARİNGASKOP SETİ
LENSMETRE
NONKONTAKTOMETRE-PAKİMETRE
ODYOMETRİ CİHAZI
OFTALMASKOP/RETİNASKOP SETİ
OTOREFRAKTOKERAMETRE
OTOSKOP OFTALMOSKOP SET
OTOSKOP OFTALMOSKOP SET (DUVAR TİPİ)
RENKLİ ULTRASON CİHAZI
SESSİZ KABİN
TİMPONOMETRİ CİHAZI
TÜM VÜCUT KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI (KAS, KEMİK VE YAĞ DOKUSU ÖLÇÜMÜ ÖZELLİĞİ OLAN)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda gerçekleştirilmiş tıbbi cihaz kiralama hizmet alımı veya sonuç karşılığı tıbbi cihaz hizmet alımı veya içeriğinde tıbbi cihaz bulunan her türlü sağlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

 #ilangovtr Basın no ILN02196621