MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/105 Esas

KARAR NO : 2024/468

İLAN YAPILAN DAVALI: GÜL-BA GIDA TEMİZLİK YEMEK HİZMETLERİ ZİRAİ İLAÇLAMA OTOMASYON İNŞAAT SPOR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesini tebliğe çıkarılmış olup, adresinizin deprem nedeniyle çıkılmasından dolayı tebliğ edilememiş, kolluk marifetiyle yapılan araştırmada adresinizin tespit edilemediğianlaşıldığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmekle,



Mahkememizce 26/09/2024 tarihinde "Açılan Davanın KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ ile; 5.836,60 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı İvme Bilişim Sağlık Hizmet Limited Şirketi'nden alınarak davacıya verilmesine, 7.826,88 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıGülba Gıda Temizlik Yemek Hizmet Zirai İlaç Otomotiv Limited Şirketi'nden alınarak davacıya verilmesine, 16.078,62 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birliktedavalı Temelli Grup Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi'nden alınarak davacıya verilmesine, 18.113,64 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Nevzat Özbey'den alınarak davacıya verilmesine" karar verildiği, davacı vekilince 04/10/2024 tarihinde istinaf talebinde bulunulduğu anlaşılmakla,



Gerekçeli kararın ve davacıya ait istinaf dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren HMK'nın 345/1 maddesi gereğince iki (2) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmesi için tarafların istinaf yoluna başvuru hakkı kabil olmak üzere, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02129321