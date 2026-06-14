T.C. MALATYA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

11.06.2026

Sayı : E.86790226-2025/534-Ceza Dava Dosyası

Karar No: 2026/68

İLAN METNİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/01/2026 tarihli ilamı ile Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Sanık Barış ŞİRE hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Nuri ve Gülhan oğlu 17/05/2003 Gaziosmanpaşa doğumlu BARIŞ ŞİRE tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL BİR GAZETEDE ve YEREL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı derecedeki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanda bulunmak suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar yönünden Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu adresi tespit edilemeyen sanık Barış ŞİRE'ye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla iş bu karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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