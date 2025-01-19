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MALATYA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

MALATYA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 00:00

T.C.
MALATYA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/200 Esas
Karar No : 2024/440 Karar

İLAN

Adresi meçhul sayılan Ömer ve Özden oğlu 06/08/1981 Yeşilyurt doğumlu, Malatya, Yeşilyurt, Gözene Mah. Nüfusunda kayıtlı katılan İsmet AYABAKAN'a hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmekle;
Mahkememizin 19/11/2024 tarih ve 2020/200 Esas - 2024/440 Karar sayılı kararı ile; Sanıklar İsrafil Taşdöğen, Kadir Kartal, Mehmet Yıldızer ve Rıdvan Aysündü'nün yağma suçundan neticeten 9 yıl 2 ay hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verildiği ve mahkememiz kararının sanıklar ve müdafiilerince istinaf edildiği;
İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle istinaf yoluna başvurulabileceği, istinaf merciinin ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri olduğu;
İlanen tebliğ ve ihtar olunur.15/01/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02158065