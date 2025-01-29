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MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 00:00

T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

10/01/2025 

Sayı : 2024/1298 Esas 

GAİPLİK İLANI

Elazığ ili, Ağın İlçesi, Saraycık Mah/Köy, Cilt no:25, Hane no:11 Bsn no: 39'da nüfusa kayıtlı Osman ve Emine'den olma, 01/08/1950 Saraycık doğumlu, 43036074478 T.C kimlik numaralı Ali Rıza Ağgedik'ten 1987 yılından beri haber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,

Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin2024/1298 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02164618