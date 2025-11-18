×
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 00:00

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/423 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Kurnazlar Petrol Taş. İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 151 ada 40 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TOKİ tarafından mahkememizin 2025/423 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.11.2025

 

