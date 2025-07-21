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MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 00:00

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/249 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 0 ada 23 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ tarafından taşınmaz maliki olan davalı Resul Bilgili hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/249 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02261595

 