MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/256 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ tarafından taşınmaz maliki olan davalılar Güley Bulam, Yusuf Bulam hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/256 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2025

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