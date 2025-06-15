MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/49 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Karahan Mahallesi 0 Ada 216 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı MASKİ tarafından taşınmaz maliki olan davalı Haydar MOROĞLU hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/49 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/02/2025

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