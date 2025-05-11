MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/395 Esas

DAVALI : SAFA HUKUK DANIŞMANLIK MALİMÜŞAVİRLİK DERNEĞİ

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi davetiyesi tebliğe çıkarılmış olup, adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamadığı, duruşma günü 16/07/2025 günü saat 11:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02221460