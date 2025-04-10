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MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 00:00

İLAN

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/664

DAVALI Sevgi ÖZÇELİK- T.C.:248*****634,

Davacı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 28/05/2025 günü saat: 15:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02203579